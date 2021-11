Tavecchio: «Serie A a 18 squadre sarebbe ottimale, a 16...»

Intervenuto a Radio Bianconera, Carlo Tavecchio ha parlato in merito ad una possibile Serie A a diciotto squadre

«Una Serie A a 18 squadre sarebbe ottimale, ne gioverebbe anche la Nazionale, portarla a 16 al momento è impossibile. Non possiamo andare oltre le 60/70 squadre professionistiche, e in Italia siamo oltre le 100. Serve una spending review su costi e intermediari, altrimenti facciamo come il Titanic con l’iceberg».