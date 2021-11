Tatarusanu: «Non siamo una sopresa in campionato, sul derby...»

Ciprian Tatarusanu ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le parole del portiere rossonero

Sul Porto e il pensiero al derby: «Non pensavamo al derby, nemmeno per un momento. Eravamo tutti concentrati su quella che era una delle ultime possibilità per passare il turno di Champions. Purtroppo non abbiamo disputato una bella partita… abbiamo portato a casa un solo punto».

Sul passaggio da secondo a primo portiere: «È vero che non ho giocato molto negli ultimi 2-3 anni ma prima facevo sempre il titolare. Ho sicuramente molta esperienza alle spalle. Non mi sono mai visto come un secondo portiere anche se le gerarchie hanno detto questo. Ho sempre lavorato duramente in modo tale da farmi trovare pronto nel momento del bisogno».

Sulle sue qualità: «Sono sempre molto concentrato in partita e cerco sempre di dare alla mia squadra sicurezza. Bisogna sempre stare attaccati alla partita a questi livelli».

Sulla sua forza: «Penso sia mentale sia di campo. Sono una persona forte mentalmente e il mio fisico mi aiuta. Non ho avuto infortuni e mi alleno forte ogni giorno. Tutte queste componenti si rispecchiano in quello che faccio in partita».

Sull’essere il Milan una sorpresa: «Non possiamo più essere considerati una sopresa. È riduttivo dire così. Abbiamo dimostrato sul campo con le vittorie di meritare la posizione dove siamo. In Champions meno bene a livello di classifica».

Sul derby: «Iniziamo a prepararla da oggi. Sappiamo che è una partita molto importante, che vale tre punti ma il derby è sempre un derby, non una gara come le altre. Vogliamo assolutamente vincerlo per noi e per i nostri tifosi».

Su dove il Milan è più forte dell’Inter: «Sul fatto che non siamo una squadra che ha cambiato molto, ci conosciamo meglio e possiamo sviluppare meglio le nostre idee. Ciò che conta è la vittoria non chi di noi sarà protagonista. Serve andare alla pausa con tre punti in classifica».

Su chi potrebbe essere il giocatore più pericoloso dell’Inter: «Non c’è un giocatore ma tutta la squadra è molto forte. Dal punto di vista offensivo sono migliorati molto rispetto allo scorso anno. Occorre limare il loro modo di giocare».

Su Dida, Ragno e Betti: «Fanno un grande lavoro tutti e tre. Maignan stava lavorando molto bene prima dell’infortunio. Io sto facendo bene»

Sul perché Donnarumma è andato via dal Milan: «Ha fatto la sua scelta prendendo delle decisioni. Lui sta facendo bene a Parigi, noi qua. Penso che sia stata la decisione migliore per tutti».

Su quanto è bello vedere la squadra così matura: «Non sono sorpreso, ci alleniamo con grande intensità tutti i giorni. Mister Pioli ha fatto un grande lavoro anche sulle varie letture della partita, perché dentro i 90 minuti ci sono diversi momenti da interpretare. E noi lo sappiamo fare bene».