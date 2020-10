Tatarusanu, a questo portiere serve fiducia: l’Europa per riscattarsi e quasi sicuramente anche l’Udinese domenica prossima in campionato

Tatarusanu, a questo portiere serve fiducia: l’Europa per riscattarsi e quasi sicuramente anche l’Udinese domenica prossima in campionato.

DIMENTICARE LA ROMA- In parte sarà doveroso dimenticare l’errore commesso contro la Roma, d’altro canto invece sarà necessario ricordarsi quell’uscita a vuoto per non commettere più un errore del genere. Come riporta il Corrsera, a questo portiere serve fiducia: l’Europa per riscattarsi e per dimenticare in fretta.