Tassotti: «Milan favorito, ma non avere le date dei recuperi è un’assurdità». Le dichiarazioni dell’ex rossonero

Mauro Tassotti ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Milan e di scudetto.

FAVORITA SCUDETTO – «Tutto è ancora in grande equilibrio, specie tra le prime tre. Sono vicine e con tanti punti ancora in palio niente è da escludere. Ma se c’è una favorita, quella è il Milan, inutile negarlo. Il vantaggio della classifica è indiscutibile e specie nel prossimo turno dovranno essere bravi ad alimentarlo. In generale il calendario è buono, un punto a favore da dover sfruttare al meglio».

UOMO SCUDETTO – «Ci sono tanti grandi giocatori con capacità di determinare questa fase della stagione. Ma mi auguro che più di tutti lo faccia un rossonero… E allora dico Ibrahimovic: se sta bene e in questo periodo si è allenato con continuità potrà rientrare ed essere decisivo. Anche senza giocare novanta minuti: ha i colpi, e ora magari anche la freschezza atletica, per incidere più degli altri. Che, al contrario suo, saranno provati da una stagione intensa…».

RECUPERI – «Non avere ancora le date dei recuperi è un’assurdità per la classifica. Ma pensare a una fuga è comunque improbabile».