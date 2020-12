Tassotti: «Ero sempre in camera con Maldini perché Sacchi voleva…»

Intervenuto ai microfoni di Ac Milan Twitch, Mauro Tassotti ha parlato del suo ex compagno Paolo Maldini

Intervenuto oggi ai microfoni di Ac Milan Twitch, Mauro Tassotti ha parlato del suo ex compagno Paolo Maldini: «Sono stato molti anni in camera con Maldini. Sacchi amava i calciatori dello stesso ruolo in camera insieme. Prima di dormire infatti passava a dare gli ultimi dettami tattici e ci voleva insieme».

Sull’esperienza con Sacchi: «I primi anni furono complicati ma so che il Milan era una squadra incredibile. Vincemmo tanto con Arrigo e furono anni stupendi. All’epoca non avevi possibilità di scelta e bisognava sottostare alle decisioni del club.

Non esistevano i procuratori e si parlava direttamente con il presidente. Non era semplicissimo. Nel mio caso però giocare al Milan era come toccare il cielo con un dito».