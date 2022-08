Tare su Romagnoli: «Da tanti anni voleva indossare questa maglia»

Il d.s. della Lazio Tare ha parlato dell’arrivo in biancoceleste di Alessio Romagnoli: le sue dichiarazioni

Il d.s. della Lazio Tare ha parlato dell’arrivo in biancoceleste di Alessio Romagnoli. Queste le sue parole, rilasciate in conferenza stampa.

ROMAGNOLI – «Lui è tifoso della Lazio e per tanti anni avrebbe voluto indossare questa maglia. Per tanti anni ha avuto questo sogno nel cassetto, dopo esserci incontrati per tante volte, oggi siamo felici di presentarlo. Grande esperienza, capitano del Milan, sarà un giocatore di spessore dentro e fuori dal campo. Lui ha grande esperienza e porterà ulteriore spessore alla rosa».