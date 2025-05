Tare Milan, spunta il retroscena che spiazza l’albanese: Furlani ha le idee chiare, questa la figura individuata

Condividi via email

Tare Milan, clamoroso retroscena: il club rossonero sembra orientato su una figura meno ingombrante rispetto all’albanese ex Lazio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, c’è un’importante novità in casa Milan sulla situazione nuovo DS.

Il Milan avrebbe potuto far firmare Tare già a inizio primavera ma non lo ha fatto. E allora tutto fa pensare che il club voglia al massimo un ds pronto a dare una mano sul mercato e nella gestione dello spogliatoio, non un ds che si occupi del calciomercato a 360 gradi.