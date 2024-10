Tare: «Il Milan ha un progetto stile Juve e può fare la voce grossa per lo scudetto. Fonseca? Deve trovare questo»

Tare ha fatto un’analisi sul Milan e sulle potenzialità della squadra di Fonseca in questa stagione. Le parole del dirigente

TARE – «Il Milan ha un progetto stile Juve, ha un nuovo allenatore e nuovi giocatori, deve trovare la leadership della squadra. Sono cose che ora mettono in difficoltà Fonseca, ma ritengo il Milan forte e con grande talento. Per me farà la voce grossa nella lotta Scudetto e deve riprendersi in Champions».