Tare Milan, segnali positivi! L’albanese vede Milanello, un particolare dettaglio avvicina la fumata bianca

Tare Milan, arrivano importanti segnali sulla vicina fumata bianca: l’ex Lazio si è già relazionato con Ibrahimovic e Cardinale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio Igli Tare è vicinissimo a diventare il nuovo DS del Milan:

Con alcune delle figure dirigenziali Tare si è già relazionato, con altre è in attesa di farlo. Un mese e mezzo fa il primo appuntamento londinese: Tare allo stesso tavolo di Cardinale e Ibra. Un approccio positivo a cui erano seguite altre settimane di consultazioni. Per il club è importante inserire nell’organigramma una figura che già conosca le dinamiche del campionato, e altro dettaglio in favore di Tare: della lista è l’unico attualmente senza contratto.