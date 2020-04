Tare ha voluto fare il punto in merito alla possibilità o meno di riprendere il campionato di Serie A vista l’emergenza Coronavirus

Ecco le parole del direttore sportivo della Lazio Tare attraverso la radio ufficiale del club laziale sulla situazione Serie A e Coronavirus.

«Il calcio è un fattore sociale per il paese. Non vogliamo riaprire gli stadi, ma cerchiamo solo di finire il campionato nel pieno rispetto delle regole. Non ci sentiamo penalizzati per lo scudetto, che è una parola grossa in quanto mancherebbero 12 partite. Ma abbiamo bisogno di finire la Serie A per il bene di tutto il sistema calcistico italiano. In Germania, il presidente della Federcalcio e gli altri esponenti dei grandi club, come Borussia Dortmund e Bayern Monaco, hanno preso una posizione netta per finire la stagione. C’è di mezzo la continuità del sistema e la stessa cosa vale anche per l’Italia. I componenti di squadre importanti come Juve, Inter e Milan devono prendere posizione»