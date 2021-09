Tanti auguri a Shevchenko: l’ex rossonero compie 45 anni

Andrij Shevchenko, compie 45 anni. Nel 1999 approdò al Milan, in cui militò per sette stagioni, vincendo uno scudetto, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana, una UEFA Champions League e una Coppa Italia e un Pallone d’oro nel 2004.

La società rossonera ha omaggiato l’ucraino con un tweet.

The King from the East turns 45 today! Long live the king 👑

Oggi @jksheva7 compie 45 anni! Lunga vita al Re dell’Est 👑#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/c0HTSfGkGN

