Tanti auguri Ibrahimovic: l’attaccante rossonero compie 40 anni

Zlatan Ibrahimovic compie oggi 40 anni. Il Milan festeggia lo svedese con un post sul proprio account social

Zlatan Ibrahimovic compie 40 anni. L’attaccante rossonero è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio che gli ha impedito di saltare le due gare di Champions League e l’inizio della stagione con il Milan, salvo uno spezzone di gara contro la Lazio. Lo svedese ha anche detto no alla convocazione della sua Nazionale per recuperare al meglio.

Oggi però è un giorno di festa in casa rossonera, Zlatan spegne 40 candeline e conoscendolo non ha nessuna voglia di smettere anzi vorrebbe replicare il successo del 2010 in campionato e perchè no magari togliersi qualche soddisfazione anche in Europa.

Il club rossonero intanto gli ha fatto gli auguri sui social con un tweet alla sua maniera: «Anche quest’anno il mondo ha avuto il privilegio di compiere un intero giro attorno a Ibra: buon compleanno, Zlatan!»