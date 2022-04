Tacchinardi: «Turno favorevole al Milan. Juve-Inter? A Pioli conviene…». Le parole dell’ex bianconero a TMW

Alessio Tacchinardi ha parlato della prossima giornata di campionato e della lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«La Juve per me può bloccare però l’Inter. Mi aspetto un’allegrata, ossia tutti belli compatti dietro, un po’ come Juve-Chelsea. Lo dico perché quando ha trovato squadre chiuse, l’Inter ha sofferto il non avere spazi. Allegri, sapendo come le prepara, può dare molto fastidio. Penso che il Napoli non ce la farà a Bergamo e il turno sarà a favore del Milan. Cosa conviene ai rossoneri? Se vince l’Inter, li vedi subito lì dietro. Ma l’Inter ha una partita da recuperare ed è pesante mentalmente. Vincere a Torino però può veramente ridargli lo spunto finale che serve.»