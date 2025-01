Tacchinardi: «Conceicao Milan? C’era bisogno di questo cambio. Per la Juve non sarà facile». L’analisi prima della semifinale

Tacchinardi dagli studi di Sport Mediaset ha parlato di Sergio Conceicao e di Juve Milan. Questa la sua analisi prima della semifinale di Supercoppa Italiana.



TACCHINARDI – «Penso che il Milan aveva necessità di trovare un allenatore che tiene la squadra molto compatta. Nella fase difensiva ha due blocchi stretti e aveva bisogno di questo cambio qua. Per la Juve non sarà facile anceh se ho visto una Juve in grande crescita con la Fiorentina».