Tacchinardi commenta il Milan senza Leao: «Per me il portoghese zoppo è meglio di Okafor!»

Le parole di Alessio Tacchinardi ai microfoni di Pressing riguardo il nuovo Milan visto in campo senza Rafael Leao

Intervenuto ai microfoni di Pressing riguardo il nuovo Milan visto in campo senza Rafael Leao, le parole di Alessio Tacchinardi:

PAROLE – «Il discorso di Fonseca, che mette sullo stesso piano Leao e Musah, è follia. Leao è un altro tipo di giocatore. Fonseca sta facendo un braccio di ferro. Per me Leao zoppo è meglio di Okafor che non mi piace come giocatore. Leao si sta chiudendo sempre di più in sè con questo comportamento di Fonseca. E’ follia dire che è uguale agli altri, lo devi coccolare, devi stargli vicino. E’ vero che deve dare di più, ma purtroppo la sensazione è che ormai il rapporto sia rotto completamente. Per me è follia lasciarlo fuori».