Szoboszlai: «Io al Milan con Rangnick? Si scoprirà col tempo»

Dominik Szoboszlai ha parlato del proprio rapporto con Rangnick e delle voci di calciomercato riguardanti il suo futuro al Milan

Dominik Szoboszlai, principale obiettivo di Rangnick al Milan, ha parlato ai microfoni del portale ungherese Rangado.hu. Ecco le sue parole:

RAPPORTO CON RANGNICK – «Ci conosciamo perché è il leader spirituale della famiglia Red Bull. Ci siamo incontrati recentemente, ma ovviamente ci conosciamo anche da più a lungo».

AL MILAN CON RANGNICK – «A causa del coronavirus, i campionati sono ancora in corso ovunque. Il calciomercato non è nemmeno iniziato, è stato spostato ad agosto e a settembre. Inoltre, Ralf Ragnick non lavora al Milan. Non c’è nulla di cui parlare».

FUTURO – «Non ho detto che volevo vincere la Champsions League con il mio contratto attuale o con il successivo, ma nella mia vita. Questo è il motivo per cui lavoro da quando ero bambino. Quale campionato? Spagnolo o italiano».

MILAN O ALTROVE – «Si scoprirà con il tempo».