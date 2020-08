Szoboszlai allontana il Milan: «Rimango al Salisburgo e preferisco…»

Dominik Szoboszlai, nel corso di un’intervista per Kicker, ha parlato della trattativa con il Milan. Ecco le sue parole

Dominik Szoboszlai, nel corso di un’intervista per Kicker, ha parlato della trattativa con il Milan. Ecco le sue parole: «Si dice che il Milan abbia offerto 35 milioni? Sto bene qui. Dove mi vedo nei prossimi cinque anni? Mettiamola in questo modo: mi vedrei bene in uno dei 4 tornei maggiori (Premier, Liga, Bundesliga e Serie A), nelle squadre migliori. Preferirei però Spagna, Germania e Inghilterra» ha dichiarato il forte centrocampista del Salisburgo nel corso dell’intervista odierna. Calano dunque le possibilità di vedere il talento ungherese in maglia rossonera.