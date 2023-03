Ibrahimovic-Lukaku, nemici contro: stasera Svezia-Belgio

Questa sera Ibrahimovic e Lukaku torneranno ad incrociare i propri destini calcistici dal famoso scontro del gennaio 2021

Finalmente torneranno ad incrociarsi in campo. Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan e Romelu Lukaku, come riferito da Tuttosport, si sfideranno nella gara di questa sera valida per le qualificazioni ad Euro2024 tra Svezia e Belgio.

I due attaccanti non si incontrano dal famoso scontro in Coppa Italia del gennaio 2021: Zlatan dalla panchina è pronto ad aspettare pazientemente la sua occasione.