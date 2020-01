Suso e un biglietto aereo per Roma. Agenti di Ünder a colloquio in sede

Gli agenti di Ünder a colloquio con il Milan. Suso sembra essere arrivato al capolinea. Fonseca è pronto a rilanciare lo spagnolo

Non è ancora la storia tra Suso e il Milan, ma quasi. Suso ha già da qualche settimana le valigie pronte in attesa di cominciare una nuova sfida. La sua storia in rossonero sembra ormai arrivata a un punto di non ritorno, i tifosi lo criticano molto, forse troppo, spesso, ma lo spagnolo non ha fatto niente per provare a cambiare questa situazione. Quest’anno come non mai, un rendimento basso con qualche spiraglio di luce, ma non basta per giocare nel Milan.

Sembrava fatta l’operazione tra Roma e Inter per Politano, ma l’Inter, diffidente riguardo alle condizioni fisiche di Spinazzola, ha chiesto la possibilità di effettuare altre visite mediche prima di proseguire con l’affare. La Roma non vuole aspettare e allora velocizza con il Milan, Suso in giallorosso e Cengiz Ünder in rossonero. Dovrebbe andare così e oggi gli agenti del turco sono a colloquio a Casa Milan.