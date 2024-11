Superlega, Reichart (A22) annuncia: «Sarà gratis! Abbiamo un obiettivo molto preciso»

Superlega, Reichart, AD di A22, ha parlato delle novità che verranno introdotte dalla nuova competizione: le dichiarazioni

Bernd Reichart è l’amministratore delegato di A22, la società costituita per promuovere e sponsorizzare la Superlega. Oggi interviene su Tuttosport attaccando la formula della nuova Champions e facendo il punto sulla creatura che sta cercando di far nascere. Il progetto interessa anche il Milan.

IL CALCIO COSTA TROPPO – «Se lo si semplifica: sempre meno tifosi pagano sempre di più. Questo è il problema principale dell’equazione. I tifosi si allontanano dal calcio o vengono spinti verso la pirateria. Ma anche il settore cinematografico o musicale hanno vissuto la minaccia, per loro esistenziale, della pirateria e lo hanno risolto anni fa fornendo agli utenti un’offerta legale conveniente, economica e attraente tramite lo streaming. Anche la nostra soluzione per le competizioni europee per club è semplice: vogliamo offrire ai tifosi la migliore competizione calcistica del mondo, trasmettere le partite in diretta gratuitamente o con funzioni premium aggiuntive in un abbonamento economico, il tutto su un’unica piattaforma, che chiamiamo Unify. Questo aumenterà sicuramente il coinvolgimento dei tifosi in tutti i modi possibili. Un ecosistema sano è chiaro per i club. Il coinvolgimento dei tifosi è il fattore chiave per la sostenibilità fi nanziaria. Il modello di business complessivo si baserà quindi sui ricavi da pubblicità e abbonamenti (come oggi, ma senza intermediari e su scala molto più ampia) e sui ricavi legati alla più grande base di tifosi globale a cui i club abbiano mai avuto accesso».

LE PAROLE DI REICHART