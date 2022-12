Superlega, oggi giornata chiave: possibile rivoluzione in arrivo

Oggi giornata importante per quanto riguarda la Superlega, possibile rivoluzione in arrivo. Attese importanti novità dall’Avvocato generale

Come scrive Tuttosport questa mattina è attesa la comunicazione del parere dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, il greco Athanasios Rantos, sul tema del presunto monopolio e conseguente abuso di posizione dominante da parte dell’Uefa in merito alla Superlega.

Se venisse riconosciuta anche solamente in parte questa condizione, è chiaro che la sentenza vera e propria della Corte attesa per marzo – la maggior parte delle volte recepisce l’indicazione dell’Avvocato generale – potrebbe innescare una vera e propria rivoluzione, un terremoto in grado di mettere a soqquadro lo status quo delle competizioni internazionali.