Superlega Juve: esclusione dalle coppe? L’ultima rivelazione

Novità sul fronte superlega Juve, la Uefa starebbe valutando un’eventuale esclusione dalla coppe Europee. Il punto della situazione

Non si placano le indiscrezioni sui provvedimenti della Uefa per punire le squadre membre della Super League. Ecco cosa ha detto Alciato a Radio24, che di recente ha intervistato Ceferin. Le sue parole a Radio24.

«Una decisione dovrà essere presa in tempi brevi. Sarei sorpreso se non arrivasse un’esclusione per Juventus, Real Madrid e Barcellona. Con questo non dico che queste squadre non giocheranno la Champions, perchè poi la battaglia si sposterà in tribunale».