Supercoppa Italiana 2021: l’Inter sfiderà la Juve nella prossima edizione

Supercoppa Italiana 2021: dopo aver vinto la Coppa Italia sarà la Juve a sfidare l’Inter nella finalissima

La 34ª edizione della Supercoppa Italiana vedrà sfidarsi l’Inter e la Juve, che dopo aver battuto l’Atalanta nella finale di Coppa Italia si è aggiudicata il pass per la finalissima. Per i nerazzurri sarà la decima finale di Supercoppa, il bilancio è positivo: 5 successi e 4 ko. Seconda volta che ci sarà un “Derby d’Italia” in finale. La prima volta fu nel 2005 e ai supplementari l’Inter si impose 1-0 grazie a un gol di Veron.

Al momento non si conosce né la data né il luogo in cui andrà in scena il match. Potrebbe giocarsi o in estate (come accaduto per tanto tempo) o in inverno (come accaduto nelle ultime tre edizioni). Se la finale si giocherà in estate è probabile che si disputi a Ferragosto. Sette giorni prima dell’inizio del campionato. Ma se fosse così le squadre finaliste rischierebbero di non disporre dei calciatori che disputano gli Europei, che terminano l’11 luglio.

Come detto, inoltre, la Lega Serie A non ha ancora stabilito quale sarà la sede che ospiterà la finale. Nel 2018 la Lega aveva firmato un contratto con l’Arabia Saudita e l’accordo stabilisce che tre finali di questa manifestazione si disputino in Arabia Saudita. Già due edizioni (vinte da Lazio e Juventus) si sono disputate lì mentre l’ultima si è giocata al Mapei Stadium e ha visto trionfare la Juventus contro il Napoli.