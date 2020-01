Il Milan potrebbe pensare a Emre Can, sempre più fuori dal progetto Juve, ma solo in caso di partenza di Kessie

Emre Can potrebbe non essere solo una suggestione last minute per il Milan dal momento che il centrocampista è fuori dal progetto Juventus e sarebbe un buon rinforzo per i rossoneri.

I problemi per la trattativa risiedo nel costo del cartellino (30 milioni), stipendio (6 milioni annui) e la necessità di vendere Kessie ad almeno 25 milioni.