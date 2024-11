Su quali giocatori starebbe puntando il Milan per la nuova sessione di mercato? - Milan News 24

La sessione di calciomercato invernale è quasi alle porte, e il Milan sembra avere un vero e proprio piano che ha come obiettivo quello di rafforzare la squadra in modo tale da poter competere sia nel campionato di Serie A che in Europa. Il club Rossonero, durante le ultime giornate ha mostrato di avere già molta solidità all’interno della propria rosa, ma la dirigenza sta comunque valutando alcuni interventi per affrontare al meglio i prossimi mesi decisivi, soprattutto in vista di possibili impedimenti che potrebbero non garantire delle buone alternative da piazzare in campo.

Quel che è sicuro è che il Milan dovrà sbrigarsi se vuole puntare a scalare la classifica, che al momento li vede ben dietro la quinta posizione. Scopriamo quindi su quali giocatori il Milan ha messo gli occhi per questa nuova sessione di calciomercato.

La Necessità di Rafforzare l’Attacco

Fra le aree critiche su cui il Milan intende agire c’è sicuramente l’attacco. Olivier Giroud, a 37 anni, continua a essere fondamentale, ma i rossoneri sanno che devono preservarlo per le sfide più importanti. Occorre quindi optare per un innesto di gran livello se le intenzioni sono quelle di poter gareggiare anche in Europa. La scelta sembra ricadere al momento su Giacomo Raspadori, attaccante di gran talento del Napoli finito nel mirino dei Rossoneri. Per poterlo strappare dalle mani dei partenopei occorrono cifre importanti, e al momento per meno di 30 milioni non avrebbe senso nemmeno fare un’offerta.

Le strade di Milan e Napoli rischiano invece di incrociarsi ancora durante questa stagione di calciomercato. Entrambe le squadre infatti sembrano aver messo gli occhi su Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma e una delle principali rivelazioni di questa stagione di Serie A. Il Parma dovrebbe essere pronto a cederlo in cambio di qualche valida alternativa, e sembra che il Milan sia disposto a lasciare andare via Jovic.

Chiesa nel Mirino

Le ultime indiscrezioni portano invece il nome di Federico Chiesa. I Rossoneri avevano già seguito assiduamente Chiesa durante la scorsa estate, quando il giocatore decise di prendere un’altra strada e volare in Premier League sotto la maglia del Liverpool. Le cose però al momento sembrano essere cambiate, poiché l’attaccante sembra non aver trovato ancora il giusto spazio all’interno della rosa, e quindi non è da escludere un suo ritorno già durante questa fase invernale di calciomercato. A mettere gli occhi addosso a Federico Chiesta però non c’è solo il Milan, ma sembrerebbe che anche l’Inter e la Roma siano pronte a mettere un’offerta sul banco.

L’incognita al momento resta solo una, cioè vedere in che modo il Liverpool sia disposto a cedere un giocatore che ha acquistato da poco puntando anche sul lungo termine. L’idea resta infatti quella di un prestito che vedrebbe l’attaccante approdare nuovamente in Serie A per alcune stagioni.

Giovani Talenti

I Rossoneri continuano la loro ricerca tra i giovani talenti del panorama europeo con il progetto “Milan Futuro”. Gli occhi sembrano al momento posarsi su Alieu Njie, 19enne che è stato in grado di segnare una tripletta contro il Milan durante il Trofeo Mamma Cairo ad inizio Agosto. L’attaccante del Torino è sotto contratto ancora fino al 2027, ma nei prossimi mesi ci si aspetta possano esserci delle novità su un rinnovamento con un adeguamento del contratto.

il Milan si prepara quindi ad un mercato ricco di novità, con un approccio bilanciato tra investimenti in giovani promesse e grandi nomi del panorama calcistico. Se riuscirà a chiudere almeno due dei nomi in lista, i rossoneri potrebbero affrontare la seconda parte della stagione con una nuova vita confermando la volontà di tornare ai vertici del calcio europeo.