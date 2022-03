Stramaccioni sulla lotta scudetto: «Il Milan è la squadra più continua»

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: le sue dichiarazioni sulle chance del Milan

Intervistato dall’ANSA, Andrea Stramaccioni ha detto la sua sullo lotta scudetto:

«Corsa scudetto? E’ il campionato più combattuto ed equilibrato degli ultimi anni. Il Milan sembra aver trovato più continuità, ma secondo me la più attrezzata resta l’Inter. Il Napoli è pronto in caso di passi falsi e la Juve sta riguadagnando terreno alle loro spalle”. Riguardo alla Roma, “la squadra ha tutto per arrivare in fondo alla Conference League. Contro il Bodo è la partita della rivincita, lo spartiacque che può certificare una crescita».