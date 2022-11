Stojkovic: «Il fatto di essere ai Mondiali mi rende felice. L’Italia…». Le parole del ct della Serbia

Dragan Stojkovic ha parlato alla vigilia dell’esordio a Qatar 2022. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico della Serbia in conferenza stampa:

«Essere tra le 32 squadre migliori al mondo è un grosso problema per tutti. Non è importante solo il Brasile, ma anche Camerun e Svizzera. Questo è un torneo, ci sono in gioco nove punti. Con il Brasile è solo la prima partita, dobbiamo essere mentalmente pronti e sani. Ma ripeto, il solo fatto di essere qui mi rende felice. Immaginate l’Italia, seduta a casa a guardare i Mondiali. E noi qui».