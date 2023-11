Stefano Pioli è preoccupato dalla sterilità offensiva del Milan: a Milanello sta lavorando per cercare di risolvere questo aspetto

Come riportato da Sky, Stefano Pioli sta lavorando alacremente a Milanello per risolvere un problema che lo preoccupa molto.

Il tecnico vuole aumentare l’efficacia offensiva del Milan, in ribasso in questo ultimo mese di stagione. I gol dei soli Leao e Giroud non possono bastare.