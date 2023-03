Eranio sprona De Ketelaere: l’augurio dell’ex Milan

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato del momento vissuto da Charles De Ketelaere: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Stefano Eranio ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«Ci si augura. Sicuramente sono deluso da come approccia le partite, è troppo timido, difficilmente fa movimenti per volere la palla nel modo giusto e fa fatica nel trovare la posizione. Si vede che ha delle qualità, ma la maglietta del Milan pesa, il primo anno è difficile… Credo in lui, ma deve cambiare approccio. Lo voglio più cattivo, sportivamente parlando, perché San Siro vuole che i giocatori sudino la maglia».