Stadi a capienza ridotta, il Milan tra i club più penalizzati: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La riduzione della capienza ad un massimo di cinquemila spettatori penalizza enormemente il Milan in vista della gara contro la Juventus

La notizia di oggi pomeriggio con la quale la Lega Serie A ha annunciato la riduzione della capienza degli stadi a cinquemila spettatori per le gare del 16 e del 23 gennaio ha creato parecchie tensioni soprattutto fra quei club che ne risentiranno di più a livello economico.

Come riporta Milano&Finanza, il Milan è una delle squadre più penalizzate dovendo giocare entrambi i turni in casa contro Spezia e Juventus. La gara coi bianconeri del prossimo 23 gennaio in particolare avrebbe portato nelle casse dei rossoneri un indotto di tre milioni di euro. Una perdita dunque davvero pesante.