Squalifica Tonali: ecco il comunicato UFFICIALE di conferma del Newcastle

Squalifica Tonali: ecco il comunicato UFFICIALE del Newcastle. Cosa accadrà adesso per l’ex Milan

L’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali si ferma per il caso scommesse. Il Newcastle, con un comunicato, ne ha così parlato.

IL COMUNICATO – Il Newcastle United può confermare che il centrocampista Sandro Tonali è stato squalificato dal calcio competitivo per dieci mesi, a partire da venerdì 27 ottobre. La sanzione della FIGC include uno stop di 18 mesi, con otto mesi commutati in percorso terapeutico e partecipazioni a programmi educativi in Italia. Nella sera del 27 ottobre il Newcastle ha ricevuto conferma dalla FIFA della sanzione applicata dalla FIGC, motivo per cui Sandro tornerà a giocare a calcio da martedì 27 agosto 2024.