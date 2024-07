Spinazzola, l’ex obiettivo del Milan si PRESENTA al Napoli: «Ecco cosa ha inciso sulla mia scelta, su Lukaku..»

Leonardo Spinazzola, ex obiettivo del Milan, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Napoli

Le parole di Leonardo Spinazzola, ex obiettivo del Milan, presentatosi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Napoli:

SCELTA – «Era da tanto che dovevamo incontrarci, ci sentiamo da tempo. Dopo tanti anni siamo qui a lavorare insieme e questo sicuramente ha inciso tanto sulla mia scelta come la squadra che è molto forte»

LUKAKU – «Sì, ci sentiamo spesso, anche durante gli Europei, è stato un mio compagno, è un mio amico, abbiamo un grande rapporto. Ma non abbiamo parlato di Napoli. Aspettiamo..»