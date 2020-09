Spezia, si guarda in casa Milan per un colpo in attacco

Lo Spezia, neopromossa in Serie A, è alla ricerca di un elemento per rafforzare l’attacco. I liguri pensano a Daniel Maldini

Lo Spezia, neopromossa in Serie A, è alla ricerca di un elemento per rafforzare l’attacco. I liguri avrebbero individuato in Daniel Maldini un obiettivo per la prossima stagione. Il figlio del dirigente milanista sta ben impressionando in questo pre stagione. Nell’ultimo incontro con il Monza ha anche realizzato un gol di ottima fattura dopo uno scambio con Lucas Paquetà. Tuttavia la permanenza del giovane rossonero in prima squadra non è così scontata: proprio per questo motivo lo Spezia sta pensando di richiederlo in prestito senza diritto di riscatto per la stagione 2020/2021. Un’ipotesi che potrebbe andare bene anche al ragazzo che in questo modo potrebbe farsi le ossa in una squadra di Serie A.