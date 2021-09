Spezia Milan: Thiago Motta perde un titolare in difesa. Ultime

Brutte notizie per Thiago Motta in vista del match tra Spezia e Milan. Il tecnico dei liguri perde un titolare in difesa. Le ultime

Lo Spezia perde Arkadiusz Reca per infortunio, con tutta probabilità salterà il match con il Milan. Lesione al retto femorale per il polacco, come comunicato dal club:

«Lo Spezia Calcio comunica sui propri canali ufficiali che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Arkadiusz Reca hanno evidenziato una lesione al terzo medio/prossimale del retto femorale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso presso il centro FK di Aulla».