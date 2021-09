Siparietto Calabria Brahim Diaz: cosa è successo tra i due – FOTO

Brahim Diaz ha regalato i tre punti al Milan contro lo Spezia, durante l’esultanza ha porvato a togliersi la maglia ma Calabria…

Il Milan ringrazia Brahim Diaz. In numero 10 spagnolo in questo inizio di stagione sta facendo dimenticare Calhanoglu a suom di gol. Anche oggi nel pomeriggio di la Spezia è stato decisivo per il gol che ha reagalato i tre punti ai rossoneri. Durante l’esultanza però c’è stato un simpatico siparietto tra lui e Calabria: il trequartista voleva togliersi la maglia per festeggiare, salvo poi essere interrotto dal terzino che gliela riabbassata. Ma non è finita qui.

Il siparietto infatti è proseguito sui social con Calabria che ha commentato un post pubblicato dal Milan su Twitter che ritraeva Brahim Diaz: «Ora la maglietta puoi toglierla»