Spezia Milan, Costacurta: «Cesare ha spinto Daniel da lassù»

Una dinastia che continua. Daniel Maldini ha realizzato il gol che tiene viva la tradizione realizzativa della sua famiglia in Serie A. Nessuno mai ci era riuscito per tre generazioni segnando almeno un gol.

Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato il gol storico del giovane attaccante rossoner contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

«Una storia unica, irripetibile, Daniel non ha nelle sue caretteristiche il colpo di testa, credo che Cesare Maldini abbia spinto da lassù questo ragazzo fantastico. Paolo se non avesse avuto a fianco Massara avrebbe abbracciato tutti in tribuna. Una giornata speciale anche per lui».