Spezia-Milan all’intervallo, risultato ancora fermo sullo zero a zero. I liguri sono sembrati più in palla dei rossoneri

Spezia-Milan all’intervallo, risultato ancora fermo sullo zero a zero. I liguri sono sembrati più in palla dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli è sembrata soffrire alcune scorribande degli avversari, in particolar modo le iniziative dell’ex Saponara.

Ibrahimovic e Leao poco presenti in area avversaria. Il mister rossonero fa scaldare Mandzukic.