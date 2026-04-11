Spalletti a DAZN: «Per noi deve essere una conseguenza naturale giocare per la Champions League»

Spalletti nel post partita di Atalanta-Juventus, ha ribadito come la sua squadra punti alla Champions, il messaggio verso le avversarie è chiaro!

Giornata nefasta per il Milan, che dopo aver perso 0-3 con l’Udinese, si è visto avvicinare sensibilmente in classifica dalla Juventus che si è imposta per 0-1 in casa dell’Atalanta. I bianconeri hanno raggiunto quota 60 punti arrivando a -3 dal Diavolo.

Nel post partita ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti, ha suonato la carica in ottica lotta Champions League! Infatti la squadra di Allegri è stata sensibilmente avvicinata e adesso è a rischio.

LA JUVE PUNTA LA CHAMPIONS – «Per noi deve essere una conseguenza naturale giocare per la Champions League: bisogna tenere l’atteggiamento per andarci. Il motivo è perché giochi per la Juventus. Non è solo questione di soldi per comprare calciatori, si parla di gloria».

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