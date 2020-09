Spadafora: «La speranza è che i tifosi tornino sugli spalti il prima possibile»

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato della possibilità di rivedere presto i tifosi negli stadi

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato del tema stadi attraverso un post su Facebook. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

«Se da una parte c’è la speranza che i tifosi tornino sugli spalti il prima possibile, dall’altra invece rinnovo ancora più forte l’impegno affinché negli stadi (e non solo) non vi siano mai più episodi di razzismo. Per questa ragione ho accolto molto favorevolmente l’accordo tra Lega Serie A ed Unar per contrastare ogni forma di discriminazione nel calcio».