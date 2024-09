Sousa Milan, profilo LOW COST per il post Fonseca: un altro PORTOGHESE sulla panchina rossonera?

Paulo Sousa è uno dei nomi accostati alla panchina del Milan nell’eventualità si rendesse necessario l’esonero di Paulo Fonseca

Da un portoghese a… un altro portoghese. In caso di esonero di Paulo Fonseca, il Milan potrebbe puntare su un connazionale, e quasi omonimo, dell’ex tencico della Roma.

Parliamo ovviamente di Paulo Sousa, ex allenatore di Salernitana e Fiorentina, accostato nelle ultime ore alla panchina rososnera. Vecchio conoscitore della Serie A, che ha frequentato in campo e in panchina, Sousa potrebbe essere una soluzione low cost per la dirigenza di via Aldo Rossi, che oltre a Fonseca ha ancora a libro paga Stefano Pioli. Vedremo se il nome di Paulo Sousa si tramuterà in qualcosa in più di una semplice suggestione.