Sorteggi ottavi Europa League streaming LIVE e diretta tv: dove vederli

Sorteggi ottavi Europa League streaming LIVE e diretta tv: dove scoprire la prossima avversaria del Milan di Pioli

Quella di oggi sarà una giornata importante per il Milan di Stefano Pioli. Alle 12, da Nyon, i rossoneri scopriranno infatti l’avversaria degli ottavi di finale di Europa League dopo aver eliminato il Rennes nel doppio confronto dei sedicesimi (3-0 a San Siro e sconfitta per 3-2 in Francia). SORTEGGI OTTAVI EUROPA LEAGUE LIVE SU MILANNEWS24

I sorteggi saranno visibili su Sky Sport 24, Dazn o Now Tv (servizi in abbonamento) o in alternativa sul sito o canale Youtube dell’Uefa (gratis).