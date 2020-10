Sorteggi Europa League: i precedenti del Milan con lo Sparta Praga

Sono solo tre i precedenti nella storia dei due club, sempre nella fase ad eliminazione diretta e mai nel girone; l’ultimo nel 2004

Il Milan affronta per la prima volta nella sua storia lo Sparta Praga nella fase a gironi di Europa League ma non si tratta del primo confronto in assoluto tra le due squadre; ci sono tre precedenti, uno per competizione.

La prima volta fu nella Coppa delle Coppe 1972/73 (poi vinta dai rossoneri, ndr) con il Milan che si impose 1-0 in entrambe le sfide. Nel 1995/96 fu Coppa Uefa, 2-0 a San Siro e 0-0 in Repubblica Ceca (Milan poi eliminato dal Bordeaux ai quarti, ndr) mentre l’ultimo confronto è del 2003/04 in Champions League 0-0 a Praga, 4-1 a San Siro (Milan che sarà poi eliminato dal Deportivo La Coruna, ndr).