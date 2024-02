Oggi ci sono stati i sorteggi di Europa League con il Milan che ha pescato lo Slavia Praga. La reazione di Pioli e squadra a Milanello

Sono stati attimi di suspance con il Milan che durante il sorteggio di Europa League si è ritrovato con la possibilità di sfidare una tra Bayer Leverkusen e Slavia Praga. L’urna ha poi regalato l’accoppiamento con quest’ultima.

Un sospiro di sollievo anche per Pioli e la squadra considerata la differenza di livello della squadra ceca rispetto ai tedeschi, attualmente prima in Bundesliga. Clima sereno e qualche sorriso, così come riportato da Sky Sport.