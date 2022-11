Alessandro Costacurta parla così dell’esito dei sorteggi di Champions League che mette di fronte Milan e Tottenham

«Sia Milan che Inter sono state fortunate: non tanto per il valore di Tottenham e Porto, quanto per chi hanno evitato nel sorteggio. Possono passare il turno»