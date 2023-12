Sorrentino fiducioso: «Il Milan può rimanere in scia, su Donnarumma…»

L’ex portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, ha detto la sua in vista di Atalanta Milan e sull’ex rossonero Gianluigi Donnarumma

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Stefano Sorrentino si è espresso così su Atalanta Milan e su Donnarumma.

LE PAROLE DI PAGLIUCA SU DONNARUMMA – «In parte ha ragione. Parliamo di uno dei portieri più forti in circolazione, ne parliamo da tanti anni ma ha debuttato a 16 anni e sembra già vecchio. A lui non si risparmiano le critiche, perché essendo uno dei più forti non gli perdonano poi il fatto di essere andato via dal Milan a zero, senza riconoscenza. Al primo errore sono lì col fucile pronti a sparargli. Può crescere ancora tantissimo ma in questo momento si è fermato, almeno dall’Europeo. E per come sta cambiando il ruolo del portiere e per il tipo di portiere che sei, non ti puoi fermare. Ogni tre giorni cè un esame e bisogna dimostrare qualcosa».

SU ATALANTA MILAN – «Ha perso troppi punti strada facendo. Per me può rimanere in scia, con i nomi che ha di sicuro. Ha avuto troppi infortuni e questo è un grosso handicap, ma per me Inter, Milan e Juve si giocheranno lo Scudetto. L’Atalanta l’ho vista male a Torino, bisogna capire il perché. E lo vedremo a San Siro».