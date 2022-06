Sondaggio Milan: vota la migliore giocata difensiva, Kalulu Ballo Touré

Il Milan propone sui social un sondaggio sui social per votare attraverso varie sfide la miglior giocata difensiva. Una di queste è quella tra il salvataggi nel derby di Ballo Toure e Kalulu

🚫 Defensive Play of the Season: Round of 16 🚫

Let’s start with two derby delights 🤩

Ballo-Touré’s goal-line clearance 🆚 Kalulu’s double block

Due “miracoli” da Derby: merita di più Ballo-Touré o Kalulu?@emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/FVaWU8fX9D

— AC Milan (@acmilan) June 13, 2022