Slovan Bratislava Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato la sofferta vittoria dei rossoneri in Champions League

Ospite a Milan Tv dopo Slovan Bratislava-Milan, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Contro una squadra modesta, siamo riusciti nell’impresa di fare fatica. Sembrava fossero convinti di segnare con facilità, non si possono fare certi errori nelle scelte e nei passaggi, oltre ovviamente prendere due gol del genere. Sullo 0-0 c’era un rigore per noi e un fallo sul secondo gol dello Slovan, ma la prestazione del Milan è stata piuttosto deludente. Era evidente la differenza tra le due squadre. Per le prossime partite servirà qualcosa in più. Come prende il primo gol il Milan è grave. E prima c’era stato un altro contropiede con il salvataggio di Pavlovic sulla linea. Abraham ha faticato, però ha fatto un gol e due assist. Rimane la sensazione di una squadra troppo svagata. E’ una questione di mentalità. Bene i tre punti, ma la sensazione è che manchi sempre qualcosa».