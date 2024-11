Slovan Bratislava Milan, che critica ai rossoneri: «Leao nel nulla!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan ha ieri conquistato una vittoria dal grandissimo peso in trasferta contro lo Slovan Bratislava in Champions League. Nonostante questo successo, però, non mancano le critiche rivolte verso la squadra.

Oggi Il Giornale ha titolato con «Leao nel nulla»; poi ha continuato: «Rafa entra e segna. Ma che fatica sistemare la Champions. Difesa, altro flop». Insomma, nonostante la vittoria l’umore non è dei migliori.