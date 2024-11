Slovan Bratislava Milan, Fonseca ha deciso: la scelta tra Thiaw e Gabbia. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Manca sempre meno all’inizio del match di Champions League tra lo Slovan Bratislava e il Milan (inizio ore 18:45). Paulo Fonseca, proprio questi minuti, sembra aver risolto un importante ballottaggio in formazione. Sarà infatti Malick Thiaw a partire dal primo minuto in difesa con Matteo Gabbia in panchina.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.