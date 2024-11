Slovan Bratislava Milan, Abraham si riscatta! Gol e assist, il giudizio non lascia dubbi

Slovan Bratislava Milan, Tammy Abraham si riscatta in Champions League: gol e assist per l’inglese, il giudizio non mente

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham è stato uno dei migliori nella gara di ieri pomeriggio tra Slovan Bratislava e Milan:

PAROLE – «Nel primo tempo si vede solo per l’assist dell’1-0, per il resto viene spesso anticipato e non ha guizzi in area. Il velo sul 2-1 e la rete del 3-1 lo fanno essere protagonista assoluto della ripresa. In Champions non segnava da oltre quattro anni, quando era ancora al Chelsea».